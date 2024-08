Haldenstøver

Haldenstøveren er en lojal og mild rase. Disse egenskapene, i kombinasjon med treningsvillighet og et vennlig temperament, gjør dem til veldig gode følgesvenner som er enkle å dele hverdagen med.

Det antas at importerte foxhounder, beagler og andre hunder ble krysset med lokale hunder for å skape haldenstøveren, som har navnet sitt fra en by sør-øst i Norge nær den svenske grensen. De fleste av rasens populasjon er fortsatt å finne i denne regionen.

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)