Russisk-europeiske laikaer er mellomstore, renvinklede, robuste hunder med solid benbygning og velutviklede muskler. Siden 1940-tallet har de hovedsakelig blitt avlet for jakt, med komplementære kvaliteter til de to andre laika-rasene.

De vil ikke være fornøyde med et stillesittende liv og krever mye daglig mosjon for å bruke opp sin utrolige energi. Denne rasen har det best hos aktive eiere som tilbringer mye tid utendørs.

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)