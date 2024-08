Sankt bernhardshund

Sankt bernhardshunder er meget store, men vennlige hunder. Væremåten er normalt rolig, men til tross for en majestetisk holdning, har de ikke mangel på energi. I over et århundre har de vært den mest kjente og mest populære av fjellrasene.

Det er to varianter: De korthårede har en trykk, jevn, tettsittende pels. De langhårede har en rett og mellomlang overpels, men derunder igjen en mektig underpels.

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)