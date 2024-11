Blæreproblemer hos hunder

Det første skrittet for å se om hunden din er uvel eller har et urinveisproblem, er å forstå symptomene. Hver hund er forskjellig, men hvis du ser at hunden din viser et av disse vanlige symptomene, er det viktig at du besøker veterinæren din.

Symptomer og årsaker til urolithiasis hos hunder

Litt under 20 % av alle urinveisproblemer som er presentert for veterinærene, er diagnostisert som urolithiasis, også kjent som dannelse av "steiner" i blære eller urinveiene. Disse steinene er en oppbygging av forskjellige mineraler som er til stede i hundens urin; hvis konsentrasjonen av mineraler er for stor, kjemper kroppen deres for å kvitte seg med dem, og de begynner en krystalliseringsprosess.

Hvis hunden din lider av steiner, kan det være krevende for hunden å urinere, eller hunden kan få smerter ved urinering fordi steinen blokkerer urinrøret. Enkelte hunder er mer utsatt for urolithiasis, som for eksempel mindre raser; de har lavere mengder urin og urinerer sjeldnere, noe som betyr at kjemikaliekonsentrasjonen er høyere. Det er også mer vanlig hos voksne hunder og hannhunder.

Behandlinger for hunder med urolithiasis

Avhengig av problemets alvorlighetsgrad kan veterinæren din beslutte å fjerne steinen kirurgisk for å forhindre at hunden din opplever ytterligere ubehag. Kosttilskudd og livsstilsendringer brukes ofte til å hjelpe til med å løse opp steiner og forhindre at nye steiner dannes.

Et kosthold som har høy vannbestand, som for eksempel våt mat, bidrar til å vanne ut hundens urin og forhindrer oppbygging av mineraler. Du bør også oppmuntre hunden til å drikke rikelig med vann og slippe den ut for å urinere ofte. Spesialiserte kosthold kan også bidra til å endre pH-nivået i hundens urin og forhindre visse typer steindannelse.