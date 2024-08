Det er viktig at valpen blir sosialisert og kjent med verden. Samtidig er hvile og rutiner om mulig enda viktigere. Når valpen hviler, bearbeides alle de nye inntrykkene. Rutiner hjelper valpen med å forstå hva som forventes av den.



Tilstrekkelig hvile

En valp har tilsynelatende ubegrenset med energi. Valper trenger imidlertid svært mye søvn – mellom 18 og 20 timer i døgnet. I hvileperiodene bearbeider hunden inntrykkene fra dagen og får brukt energien sin på å vokse.

Det er altså opp til deg som eier å sørge for at valpen får hvilen den trenger. Valper blir lett overstimulert. Det kan også se ut som om de ikke blir trøtte. Hvis du legger valpen i kurven, sovner den imidlertid raskt.

Rutiner

Faste rutiner gjør det enklere å oppdra valpen. Hvis du gir den mat, går tur og leker med den på samme tid hver dag, er det enklere for valpen å falle til ro når det er tid for å hvile.

Hvis du har familie, avtaler dere når hunden skal fôres. Fortell barna at hunden skal få være i fred når den ligger i kurven. Lag en soveplass på et rolig sted der folk ikke går forbi hele tiden. Da er det enklere for hunden å hvile.

Mosjon

Valpen trenger naturligvis også mosjon. Du kan gå turer med hunden, leke med den eller la den være sammen med en annen hund. Valper bør imidlertid bare bevege seg over kortere tid. Så lenge valpen vokser, er det skadelig for skjelettet og muskulaturen hvis turene eller lekeøktene blir for lange.

Hvor lenge valpen skal bevege på seg, avhenger av rase, størrelse og alder samt hvor god form hunden er i. Spør en veterinær hvis du er usikker. Den generelle anbefalingen for aktivitet i det første året er fem minutter ganger valpens alder i antall måneder.

Vær tydelig

Mange hunder har i praksis bare én eier. Dette er som regel personen som tilbringer mest tid sammen med hunden når den er valp. Det er likevel viktig at valpen lærer seg å lytte til de andre familiemedlemmene.

For å gjøre det så enkelt som mulig for valpen, bør dere sørge for at alle i familien bruker de samme kommandoene (f.eks. «ligg», «hit» eller «fot»). Bli enige om valpen får ligge i sofaen eller ikke, hvor den skal være når dere spiser, og om den skal sitte når dere tar på båndet. Slik bidrar dere til at valpen ikke blir forvirret.