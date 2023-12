Informasjon om hvordan valper vokser og hvordan hjernen deres utvikler seg

La oss ta en nærmere titt på denne avgjørende perioden for valper

Når vi studerer utviklingen av valper i vekst, lærer vi at vevsnivåene øker og at skjelettet og musklene utvikler seg til å danne bevegelsesapparatet (som gir evnen til bevegelse). Samtidig utvikler nervesystemet seg, som forbedrer kommunikasjonen mellom hjerne og kropp.

Valpens bevissthet om egen omverden og miljøet rundt seg vokser etter hvert som den begynner å utforske og oppdage mer. Nye mennesker, nye steder, nye triks og nye kommandoer, det er mye de skal lære og forstå.

Ved 8–9 ukers alder lærer de raskt. Da er det lurt å øke stimuleringen, trene og lære valpen alt den trenger å vite for at den skal bli en veloppdragen voksen hund.

Men husk at valpen trenger riktige næring for at denne komplekse og raske prosessen skal fungere. Visse næringsmangler kan lede til problemer som for eksempel en forverret syn og redusert læringsevne hos valpen. Derfor er det å sørge for at valpen får riktig fôr for denne spesielle fasen av livet, en måten å støtte en sunn vekst hos valpen og støtte utviklingen av hjernen på.