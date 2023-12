PRODUKTDETALJER

Tørrfôret ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult egner seg for hunder over 12 måneder, og fôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene hos voksne bichon frisé-hunder.Den tilpassede kombinasjonen av velegnede næringsstoffer i denne oppskriften bidrar til å opprettholde et sunt urinveissystem.Det har også et tilpasset innhold av mineraler. Sørg imidlertid for at du oppfordrer hunden til å drikke oftere, da dette bidrar til å støtte sunne urinveier.Bichon Frise-tørrfôr er beriket med agurkurtolje og omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) for å bidra til å støtte hundens hud i rollen som barriere, noe som bidrar til en sunn hud.ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult hjelper også hunden med å opprettholde en ideell vekt. Dessuten er den skreddersydde fôrkulen spesialdesignet med kalsiumkelatorer for å bidra til å bremse dannelsen og oppbygningen av tannstein. Dette bidrar til en generelt god tannhygiene hos hunden.

