PRODUKTDETALJER

Boxere er selvsikre, lekne og intelligente. De er også blant de mest atletiske medlemmene av hundearten. Hver rase har unike behov, derfor er det viktig at kostholdet til hunden din bidrar til at hunden kan opprettholde sin unike livsstil og en optimal helse.Tørrfôret ROYAL CANIN® Boxer Adult egner seg for boxere over 15 måneder, og fôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene hos den voksne hunden.Boxeren er velkjent for å være svært dynamisk – denne rasen sparer aldri på energien når den er fysisk aktiv. Derfor stilles det store krav til kroppen, noe som betyr at boxeren har behov for et kosthold som er tilpasset det intense aktivitetsnivået.Det er derfor ROYAL CANIN® Boxer Adult bidrar til å opprettholde muskelmassen, takket være et tilpasset proteinnivå og innholdet av L-karnitin.Det inneholder også bestemte næringsstoffer, for eksempel taurin, EPA og DHA, for å støtte en sunn hjertefunksjon. I tillegg inneholder denne sammensetningen et eksklusivt kompleks av antioksidanter for å bidra til å nøytralisere frie radikaler og støtte det naturlige forsvaret til hunden.Fôrkulen er eksklusivt designet, både for å gjøre det lettere for hunden å plukke opp fôrkulene, og for å oppmuntre til tilstrekkelig tygging før svelging.

