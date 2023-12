Cavalier King Charles Adult

PRODUKTDETALJER

Hver rase har forskjellige behov, derfor er det viktig å sikre at kostholdet til hunden inneholder næringsstoffer som fremmer en optimal helse. Tørrfôret ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult egner seg for hunder over 10 måneder, og fôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene hos den voksne hunden. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult inneholder næringsstoffer som bidrar til å støtte en sunn hjertefunksjon – for eksempel et tilpasset mineralinnhold, EPA og DHA, taurin, L-karnitin og antioksidanter. Det er spesialdesignet med et nøyaktig innhold av næringsstoffer for å hjelpe hunden din med å opprettholde en optimal vekt. Under den lange, glatte og silkemyke pelsen finner man en følsom hud som trenger riktig stell og pleie. Det er derfor dette fôret tilfører næringsstoffer som er skreddersydd for å støtte en sunn hud og pels. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult har fôrkuler som er eksklusivt designet for å gjøre det enklere for cavalier king charles spanielen å plukke opp og tygge fôret effektivt.

