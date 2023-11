Chihuahua Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Våtfôret ROYAL CANIN® Chihuahua Loaf egner seg for chihuahuaer over 8 måneder, og fôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til den voksne hunden. Våtfôret er designet for å bidra til å støtte en sunn tarmpassasje hos hunden. Det inneholder også næringsstoffer som bidrar til å tilføre den ernæringen som trengs for å opprettholde en sunn hud og pels hos chihuahuaen. ROYAL CANIN® Chihuahua Loaf er sammensatt med en tilpasset tekstur for å øke smakeligheten og tilfredsstille appetitten til selv den mest kresne chihuahuaen! Den myke teksturen til patéen er også ideell for kjevene til miniatyrraser – slik som chihuahuaen – for å legge til rette for tygging og støtte optimalt fôrinntak og optimal fordøyelse. For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver hund, er det også tilgjengelig som tørrfôr med knasende og velsmakende fôrkuler. Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at hunden din får nøyaktige mengder av både våt- og tørrfôr for optimal nytte.

