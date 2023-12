PRODUKTDETALJER

Tørrfôret ROYAL CANIN® Cocker Adult egner seg for cocker spanieler over 12 måneder, og fôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til hunden.For å bidra til å opprettholde en sunn hud og pels hos hunden din, inneholder dette fôret et eksklusivt kompleks av næringsstoffer som bidrar til å støtte hudens rolle som barriere. Denne oppskriften er beriket med agurkurtolje, vitamin A og omega-3-fettsyrer (EPA og DHA), som bidrar til å gi næring til hundens pels for en optimal helse.Cocker spanielen har en tendens til å overskride den daglige anbefalte fôrmengden hvis den får sjansen. Derfor er det viktig å hjelpe hunden din med å opprettholde en sunn vekt og kroppstype. ROYAL CANIN® Cocker Adult har en optimal sammensetning, inkludert et kontrollert fettinnhold, for å oppnå et begrenset energiinntak på daglig basis.Den eksklusive oppskriften bidrar også til å støtte et sunt hjerte hos hunden, takket være en spesifikk kombinasjon av næringsstoffer som bidrar til å opprettholde en sunn hjertemuskel.I tillegg er formen og størrelsen på fôrkulen eksklusivt skreddersydd for cocker spaniel-rasen. Denne oppskriften inneholder kalsiumkelatorer som bidrar til å bremse dannelsen og oppbygningen av tannstein – noe som igjen fremmer en god tannhygiene hos hunden din.

