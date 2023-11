Digestive Care Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Fordøyelsesubehag er ikke morsomt for noen, heller ikke for hunden din. Et kosthold som inneholder næringsstoffer av høy kvalitet, bidrar ikke bare til hundens tarmfunksjon, men også til det generelle velvære.ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf passer til hunder av alle størrelser.ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf er testet ved Royal Canins kenneler, og fôret inneholder svært fordøyelige proteiner samt en blanding av prebiotika og fibre for en balansert tarmflora – som igjen bidrar til en optimal avføringskvalitet.Royal Canin tar proteiner på høyeste alvor. Det er derfor vi kun bruker proteiner av høyeste kvalitet, tilpasset hundens eksakte behov. ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf inneholder fordøyelige proteiner kjent som L.I.P., i tillegg til en rekke prebiotika for en sunn tarmflora.En nøyaktig balanse av løselige og uoppløselige fibre er dessuten inkludert i ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf for å begrense fermentering og støtte en sunn passasje gjennom tarmen.I tillegg til denne smakelige pateen er vårt Digestive Care-ernæringsprogram også tilgjengelig som knasende fôrkuler. Begge er ernæringsmessig komplette og utfyller hverandre perfekt. Prøv gjerne patéen som en smakelig topping til fôrkulene.Gå over til å fôre hunden din med ROYAL CANIN® Digestive Care, og opplev fordelene ved høykvalitets næringsstoffer utviklet for optimal tarmfunksjon og bedre absorpsjon.

