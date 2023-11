Exigent Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Visste du at hunden din har god smak? Ved måltider vil hunden din ikke bare vurdere teksturen, men også aromaen og størrelsen på bitene i fôret du gir. Hvis hunden din er kresen, kan du tilfredsstille appetitten med svært smakelig, komplett ernæring som hunden ikke bare vil spise, men også nyte.ROYAL CANIN® Exigent Loaf passer til hunder i alle størrelser og er fullt av næringsstoffer som hunden din trenger for å leve et sunt liv. Hjelp hunden din til å spise riktig med denne smakelige gourmetoppskriften som selv de mest kresne hundene liker.Den fyldige pateen i ROYAL CANIN® Exigent Loaf tilberedes direkte i posen, slik at all aromaen lukkes inne. Våre næringsstoffer av høy kvalitet sørger for en smak og tekstur som hunden din ikke kan motstå.Alle Royal Canin-fôrtypene er ernæringsmessig komplette og inneholder 100 % av fettet, proteinene, fibrene, vitaminene og mineralene av høy kvalitet som hunden din trenger for livslang god helse.I tillegg til denne smakelige pateen er vårt Exigent-ernæringsprogram også tilgjengelig som knasende fôrkuler. Begge er ernæringsmessig komplette og utfyller hverandre perfekt. Prøv gjerne pateen som en smakelig topping til fôrkulene.

