PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Giant Adult-tørrfôret egner seg for voksne hunder som veier fra 45 kg og oppover, og er sammensatt spesielt med tanke på de ernæringsmessige behovene hos meget store hunder som din. Det er viktig at store hunder får i seg fordelaktige næringsstoffer som bidrar til å opprettholde et sunt skjelett og sunne ledd, slik at de kan bære kroppsvekten sin på en effektiv måte. Derfor er ROYAL CANIN® Giant Adult-fôret sammensatt for å støtte muskler, brusk og skjelett hos hunden.Dette tørrfôret er sammensatt med et eksklusivt og balansert kompleks av antioksidanter (for eksempel vitamin A, E og C) som bidrar til å nøytralisere effektene frie radikaler kan ha på cellene til hunden.ROYAL CANIN® Giant Adult-fôret inneholder også aminosyrer som taurin og L-karnitin, som bidrar til å støtte blodomløpet og et sunt hjerte hos hunden.

