PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Medium Adult stykker i saus er et balansert fullfôr som er designet for å møte mellomstore rasers spesielle behov og støtte dem gjennom årene som voksen. Dette våtfôret passer for mellomstore raser som veier mellom 11 og 25 kg og er over 12 måneder gamle. Denne sammensetningen er laget for bidra til å opprettholde muskelmassen, takket være proteininnholdet av høy kvalitet. Mellomstore raser har ofte en aktiv livsstil, noe som kan utsette dem for ulike miljøfaktorer som kan påvirke immunsystemet. For å hjelpe til med å støtte hundens naturlige forsvar, er denne sammensetningen beriket med prebiotika og en blanding av vitaminer – inkludert vitamin C og E. Denne tilpassede sammensetningen har også en blanding av vitaminer og lettfordøyelige næringsstoffer for å hjelpe til med å støtte maksimal absorpsjon og generell helse. Uansett hvilken rase hunden din er, er pelsen kronen på verket. Dette fôret er beriket med en blanding av næringsstoffer og hjelper til å holde hundens hud sunn og pelsen skinnende og vakker. ROYAL CANIN® Medium Adult stykker i saus er også tilgjengelig som tørrfôr: ROYAL CANIN® Medium Adult. Å blande våt- og tørrfôr gir variasjon i hundens kosthold, noe som kan gjøre måltidene mer interessante og engasjerende.

