PRODUKTDETALJER

Etter 12 måneder har den mellomstore hunden din blitt et voksent individ når det kommer til fysisk vekst. God ernæring i denne livsfasen er fortsatt like viktig som det var da hunden din vokste. Å sikre at fôret til hunden gir den de riktige næringsstoffene i passende mengder, er viktig for å støtte og opprettholde god helse.ROYAL CANIN® Medium Adult-tørrfôret er spesielt utformet med tanke på de ernæringsmessige behovene hos voksne mellomstore hunder. Det egner seg for hunder på 1–7 år som veier 11–25 kg.Medium Adult inneholder et eksklusivt kompleks av antioksidanter, i tillegg til næringsstoffer som for eksempel mannanoligosakkarider, for å støtte det naturlige forsvaret til hunden slik at den kan opprettholde en sunn livsstil.Takket være en eksklusiv oppskrift som inneholder proteiner av svært høy kvalitet, bidrar ROYAL CANIN® Medium Adult også til å støtte en optimal fordøyelse slik at hunden din effektivt tar opp næringsstoffer. Dessuten gir den balanserte tilførselen av kostfiber ytterligere støtte til en sunn fordøyelse hos hunden.ROYAL CANIN® Medium Adult er også beriket med omega-3-fettsyrer, for eksempel EPA og DHA, for å vedlikeholde sunn hud og pels hos hunden.

