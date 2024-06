PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Medium Ageing stykker i saus er et balansert fullfôr som er designet for å møte mellomstore rasers spesielle behov og støtte dem gjennom seniorårene. Dette våtfôret passer for mellomstore raser som veier mellom 11 og 25 kg og er over 7 år. Dette fôret har et tilpasset proteininnhold av høy kvalitet og er laget for å hjelpe en aldrende hund å opprettholde muskelmassen. Seniorhunders aktive livsstil kan utsette dem for miljøelementer som kan påvirke immunsystemet. Denne sammensetningen inneholder prebiotika og en blanding av vitaminer, inkludert vitamin C og E, for å bidra til å støtte det naturlige forsvaret. Denne tilpassede sammensetningen er beriket med viktige vitaminer og næringsstoffer som EPA og DHA for å bidra til å støtte livslang vitalitet, slik at de kan nyte seniorårene. Dette fôret er beriket med en blanding av næringsstoffer som hjelper til å holde den aldrende hundens hud sunn og pelsen skinnende og vakker. ROYAL CANIN® Medium Ageing stykker i saus er også tilgjengelig som to typer tørrfôr: ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ og ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+. Hundens sensoriske kapasitet kan bli redusert etter hvert som den blir eldre, så en blanding av våt- og tørrfôr kan bidra til å forbedre smaken på måltidet.

