PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Mini Adult egner seg for små hunder over 10 måneder som veier opptil 10 kg. Tørrfôret er sammensatt for å imøtekomme de ernæringsmessige behovene hos små hunder som din. ROYAL CANIN® Mini Adult-fôret har et tilpasset energiinnhold for å dekke energibehovet hos små hunder, og det inkluderer også L-karnitin, et næringsstoff som brukes til å støtte sunn omdannelse av fett. Denne spesialdesignede oppskriften inneholder en rekke næringsstoffer som bidrar til å fremme sunn hud og pels hos hunden. Det er beriket med vitaminer og omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) som bidrar til å holde pelsen til hunden blank og sunn. ROYAL CANIN® Mini Adult-fôret kommer i et utvalg eksklusive smaker for å gjøre måltidene ekstra tilfredsstillende og tiltalende, selv for de mest kresne hundene. Sørg for å følge fôringsveiledningen på emballasjen for å sikre at hunden får i seg riktige fôrmengder for optimal helse.

