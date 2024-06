PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Mini Ageing paté er et balansert fullfôr som er designet for å møte små rasers spesielle behov og støtte dem gjennom seniorårene. Dette våtfôret passer for små raser som veier opptil 10 kg og er over 8 år. Denne tilpassede sammensetningen er designet for å møte en aldrende hunds energibehov og opprettholde idealvekten med et tilpasset kaloriinnhold. Små hunder kan trenge et fôr som både støtter beina og mye bevegelse. Dette fôret inneholder en blanding av næringsstoffer for å hjelpe en eldre hund med å opprettholde skjelettet. Uansett hvilken rase hunden din er, er pelsen kronen på verket. Dette fôret er beriket med en blanding av næringsstoffer som hjelper til å holde den aldrende hundens hud sunn og pelsen skinnende og vakker. Denne tilpassede sammensetningen er beriket med viktige vitaminer og næringsstoffer som EPA og DHA for å bidra til å støtte livslang vitalitet, slik at de kan nyte seniorårene. ROYAL CANIN® Mini Ageing paté er også tilgjengelig som to typer tørrfôr: ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ og ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+. Hundens sensoriske kapasitet kan bli redusert etter hvert som den blir eldre, så en blanding av våt- og tørrfôr kan bidra til å forbedre smaken på måltidet.

