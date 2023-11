PRODUKTDETALJER

Fordøyelsesubehag er ikke morsomt for noen, inkludert hunden din. Et kosthold som inneholder næringsstoffer av høy kvalitet – balansert for tarmkomfort og bedre absorpsjon – kan bidra til å støtte hundens tarm.Den ekstra velsmakende oppskriften i ROYAL CANIN® Digestive Care Mini passer til hunder som veier opptil 10 kg, og er spesiallaget for hunder som har en følsom mage.Små hunder som din har en tendens til å få hardere avføring og kan til og med oftere få forstoppelse. Sammensetningen til ROYAL CANIN® Digestive Care Mini tar alt dette i betraktning.Den ideelt balanserte blandingen av løselige og uoppløselige fibre er inkludert for å hjelpe til med å begrense fermentering og støtter også passasjen gjennom tarmen, akkurat der det trengs. Utvalget av prebiotika er inkludert for å bidra til å støtte en sunn tarmflora.Royal Canin tar proteiner svært alvorlig. Vi benytter bare proteiner av høyeste kvalitet og tilpasser proteintypen til hundens eksakte behov. Det er derfor ROYAL CANIN® Digestive Care Mini-oppskriften inneholder svært fordøyelige proteiner, også kjent som L.I.Pproteiner.År med erfaring og kontinuerlig forbedring sikrer at vi alltid har de siste kunnskapene om de beste produksjonsmetodene. Den smarte varmebehandlingsteknikken vår sikrer at næringsstoffene i oppskriften er mer tilgjengelige for fordøyelsessystemet. Denne høye fordøyeligheten bekreftes takket være våre regelmessige, strenge kvalitetskontroller.Vårt Digestive Care-ernæringsprogram består av to komponenter: knasende fôrkuler og en smakelig paté i pose. Begge er ernæringsmessig komplette og utfyller hverandre perfekt. Prøv gjerne patéen som en smakelig topping til fôrkulene.Det er ikke bare noe vi påstår – resultatene til ROYAL CANIN® Digestive Care Mini viser opptil 92 % optimal utvikling av avføringskvalitet – det ultimate beviset på en sunn tarm. Dette betyr at ROYAL CANIN® Digestive Care Mini er en dokumentert suksess.

