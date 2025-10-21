HjemHunderProdukterVareutvalgPug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy
Pug Puppy

Pug Puppy

Tørrfôr til hund

Komplett hundefôr til Mopsvalper - Til 10 måneders alder

Les mer

Eksisterende format

1.5 kgkg 1.5

FINN DEN IDEELLE FÔRMENGDEN
Finn en forhandler

PRODUKTDETALJER

Tørrfôret ROYAL CANIN® Pug Puppy egner seg for mopser opptil 10 måneder, og fôret er utviklet spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til mops-valpen. Immunsystemet til valpen utvikler seg gradvis gjennom denne avgjørende vekstperioden. ROYAL CANIN® Pug Puppy inneholder antioksidanter som bidrar til å støtte det naturlige forsvaret. Den eksklusive oppskriften inneholder et spesifikt kompleks og omega-3-fettsyrene EPA og DHA, som bidrar til å gi næring til og støtte hudens rolle som barriere, noe som er viktig for å opprettholde en sunn hud hos valpen. I tillegg er fôret sammensatt med næringsstoffer som er spesielt utvalgt for proteiner av svært høy kvalitet (L.I.P.) og prebiotika (FOS) for å støtte en sunn fordøyelse hos mops-valpen. Fôrkulen er skreddersydd eksklusivt for mops-rasen. Kjeveformen og de kraftige leppene hos mopsen kan gjøre det vanskelig for den å plukke opp fôret. Derfor er formen og størrelsen på fôrkulen spesialdesignet for å gjøre det enkelt for hunden å plukke opp fôret.  Den tilpassede fôrkulen oppfordrer også valpen til å tygge grundig før den svelger.

Les mer

FORDELER

Støtter immunsystemet

Vekstperioden er en avgjørende fase i valpens liv – det er en periode med store endringer og nye oppdagelser. Valpens immunsystem utvikler seg gradvis i løpet av denne perioden. Derfor hjelper fôret å støtte valpens naturlige forsvar mens den vokser.

Sunn hud

Det inneholder bestemte næringsstoffer, inkludert et spesifikt kompleks samt EPA og DHA, for å bidra til å opprettholde sunn hud.

Sunn fordøyelse

Inneholder proteiner av høy kvalitet (for eksempel L.I.P., kjent for den svært høye fordøyeligheten), så vel som prebiotika som FOS, bidrar til å støtte sunn fordøyelse hos valpen.

ERNÆRINGSINFORMASJON