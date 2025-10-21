Tørrfôret ROYAL CANIN® Pug Puppy egner seg for mopser opptil 10 måneder, og fôret er utviklet spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til mops-valpen. Immunsystemet til valpen utvikler seg gradvis gjennom denne avgjørende vekstperioden. ROYAL CANIN® Pug Puppy inneholder antioksidanter som bidrar til å støtte det naturlige forsvaret. Den eksklusive oppskriften inneholder et spesifikt kompleks og omega-3-fettsyrene EPA og DHA, som bidrar til å gi næring til og støtte hudens rolle som barriere, noe som er viktig for å opprettholde en sunn hud hos valpen. I tillegg er fôret sammensatt med næringsstoffer som er spesielt utvalgt for proteiner av svært høy kvalitet (L.I.P.) og prebiotika (FOS) for å støtte en sunn fordøyelse hos mops-valpen. Fôrkulen er skreddersydd eksklusivt for mops-rasen. Kjeveformen og de kraftige leppene hos mopsen kan gjøre det vanskelig for den å plukke opp fôret. Derfor er formen og størrelsen på fôrkulen spesialdesignet for å gjøre det enkelt for hunden å plukke opp fôret. Den tilpassede fôrkulen oppfordrer også valpen til å tygge grundig før den svelger.