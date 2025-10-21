PRODUKTDETALJER
Tørrfôret ROYAL CANIN® Pug Puppy egner seg for mopser opptil 10 måneder, og fôret er utviklet spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til mops-valpen. Immunsystemet til valpen utvikler seg gradvis gjennom denne avgjørende vekstperioden. ROYAL CANIN® Pug Puppy inneholder antioksidanter som bidrar til å støtte det naturlige forsvaret. Den eksklusive oppskriften inneholder et spesifikt kompleks og omega-3-fettsyrene EPA og DHA, som bidrar til å gi næring til og støtte hudens rolle som barriere, noe som er viktig for å opprettholde en sunn hud hos valpen. I tillegg er fôret sammensatt med næringsstoffer som er spesielt utvalgt for proteiner av svært høy kvalitet (L.I.P.) og prebiotika (FOS) for å støtte en sunn fordøyelse hos mops-valpen. Fôrkulen er skreddersydd eksklusivt for mops-rasen. Kjeveformen og de kraftige leppene hos mopsen kan gjøre det vanskelig for den å plukke opp fôret. Derfor er formen og størrelsen på fôrkulen spesialdesignet for å gjøre det enkelt for hunden å plukke opp fôret. Den tilpassede fôrkulen oppfordrer også valpen til å tygge grundig før den svelger.
FORDELER
Støtter immunsystemet
Vekstperioden er en avgjørende fase i valpens liv – det er en periode med store endringer og nye oppdagelser. Valpens immunsystem utvikler seg gradvis i løpet av denne perioden. Derfor hjelper fôret å støtte valpens naturlige forsvar mens den vokser.
Sunn hud
Det inneholder bestemte næringsstoffer, inkludert et spesifikt kompleks samt EPA og DHA, for å bidra til å opprettholde sunn hud.
Sunn fordøyelse
Inneholder proteiner av høy kvalitet (for eksempel L.I.P., kjent for den svært høye fordøyeligheten), så vel som prebiotika som FOS, bidrar til å støtte sunn fordøyelse hos valpen.
ERNÆRINGSINFORMASJON
|Alder (måneder)
|Voksenvekt = 6 kg
|Voksenvekt = 8 kg
|Voksenvekt = 10 kg
|-
|Gram
|Gram
|Gram
|2 m
|106 g
|127g
|150 g
|3 m
|122 g
|149 g
|176 g
|4 m
|128 g
|158 g
|187 g
|5 m
|129 g
|161 g
|190 g
|6 m
|128 g
|159 g
|189 g
|7 m
|116 g
|144 g
|171 g
|8 m
|104 g
|129 g
|153 g
|9 m
|92 g
|115 g
|137 g
|10 m
|91 g
|114 g
|136 g
|11 m
|Pug Adult
|Pug Adult
|Pug Adult