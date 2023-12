PRODUKTDETALJER

Hundefôret ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog er spesialutviklet for å støtte de ernæringsmessige behovene hos drektige og diegivende tisper og valper i avvenningsfasen frem til 2 måneders alder. Dette skreddersydde våtfôret har en ultramyk mousse-tekstur som er tilpasset for å støtte utviklingen av fordøyelsessystemet hos valpen samt tilrettelegge for overgangen til fast føde. Det er også svært næringsrikt, både for valpene og tispen. ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog er også beriket med omega-3-fettsyrer (DHA) for å støtte utviklingen av hjernen. Dette fôret inneholder vitamin C og E, som har vist seg å fremme en sunn utvikling av immunforsvaret. Takket være en kombinasjon av nyttig prebiotika (f.eks. MOS) og svært lettfordøyelige proteiner, bidrar ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog også til å støtte en sunn balanse i tarmens mikrobiota (tarmflora) for en god fordøyelse. ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog har en jevn konsistens som støtter væskeopptaket. Etter bare 8 uker trenger valpene et kosthold som er spesialtilpasset for å ivareta de ernæringsmessige behovene i den neste vekstfasen. På dette stadiet kan du bytte til et egnet ROYAL CANIN® valpefôr som er skreddersydd for rasestørrelsen (X-small, Mini, Medium, Maxi eller Giant). De fleste kosthold er tilgjengelige både som tørrfôr og våtfôr med biter i saus.

Les mer