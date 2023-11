Sterilised Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Ofte blir hundens metabolisme redusert etter kastrering/sterilisering. Du kan oppleve at hunden kan foretrekke sofaen fremfor aktiv utforskning, men fremdeles være skrubbsulten ved måltider.Det er velkjent at balansert ernæring kan hjelpe dyr med å takle helseutfordringene bedre. Ved å velge dette fôret drar du nytte av tiår med avansert vitenskapelig forskning på hundeernæring – og det passer utmerket for kastrerte/steriliserte hunder som din.ROYAL CANIN® Sterilised Loaf passer til hunder i alle størrelser, og er spesielt skreddersydd med aktive næringsstoffer som hjelper deg med å tilfredsstille hundens sult, samtidig som det holder ham slank og aktiv.Den velsmakende oppskriften i ROYAL CANIN® Sterilised Loaf inneholder store mengder lettfordøyelige proteiner, spesielt tilpasset til hundens spesifikke behov. Proteinene i dette fôret hjelper hunden din med å opprettholde muskelmasse, samtidig som fôret reduserer kalori- og fettinntaket.ROYAL CANIN® Sterilised Loaf inneholder dessuten et moderat fettinnhold og en optimal kombinasjon av kostfiber for å hjelpe hunden din med å opprettholde en ideell vekt og samtidig gjøre at den føler seg mett.I tillegg til denne smakelige patéen er vårt Sterilised-ernæringsprogram også tilgjengelig som knasende fôrkuler. Begge er ernæringsmessig komplette og utfyller hverandre perfekt. Prøv gjerne patéen som en smakelig topping til fôrkulene.Gå over til å fôre hunden din med ROYAL CANIN® Sterilised Loaf og opplev fordelene ved høykvalitets næringsstoffer utviklet for å holde hunden din aktiv, slank og sunn.

