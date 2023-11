Urinary Care WET

PRODUKTDETALJER

Urinveiene er ofte en kilde til bekymring for hundeeiere. Hundens urin kan bli for konsentrert hvis den ikke drikker nok vann. Mineraler i urin kan da danne krystaller, som til slutt vil føre til smertefulle steiner. Næringsstoffer av høy kvalitet som er utviklet for bedre urinproduksjon og sunne urinveier, bidrar til å beskytte hundens velvære.ROYAL CANIN® passer til hunder i alle størrelser. Sammensetningen av Urinary Care Loaf virker ved å fortynne urin og skaper etter hvert et urinmiljø som er mindre gunstig for dannelse av krystaller og steiner. Den balanserte ernæringen i dette fôret gir et sunt grunnlag for optimal velvære. Alle ROYAL CANIN®-fôrtyper inneholder 100 % av fettet, proteinene, fibrene, mineralene og vitaminene av høy kvalitet som hunden din trenger for å sikre sunne urinveier.Den ekstra velsmakende patéoppskriften har et høyt væskeinnhold, noe som bidrar ytterligere til fortynning av hundens urin.I tillegg til denne smakelige patéen er vårt Urinary Care-ernæringsprogram også tilgjengelig som knasende fôrkuler. Begge er ernæringsmessig komplette og utfyller hverandre perfekt. Prøv gjerne patéen som en smakelig topping til fôrkulene.

