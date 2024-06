PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® X-Small Adult biter i saus er et balansert fullfôr som er designet for å møte svært små rasers spesielle behov og støtte dem gjennom årene som voksen. Dette våtfôret passer for svært små raser som veier opptil 4 kg og er over 10 måneder gamle. Denne næringsrike sammensetningen er laget med viktige næringsstoffer som EPA, DHA og vitamin C, og er designet for å opprettholde hundens immunsystem og generelle helse. I voksen alder kan svært små raser trenge dedikerte næringsstoffer for å støtte aktiviteten og helsen. Denne sammensetningen er beriket med lettfordøyelige næringsstoffer for maksimal absorpsjon og optimal støtte for helsen. Uansett hvilken rase hunden din er, er pelsen kronen på verket. Dette fôret er beriket med en blanding av næringsstoffer og hjelper til å holde hundens hud sunn og pelsen skinnende og vakker. ROYAL CANIN® X-Small Adult biter i saus er også tilgjengelig som tørrfôr: ROYAL CANIN® X-Small Adult. En blanding av våt- og tørrfôr skaper variasjon i hundens kosthold, og gir den en variert sanseopplevelse under måltidene.

