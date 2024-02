X-Small Light Weight

PRODUKTDETALJER

Mange kjæledyr er overvektige og lider under store belastninger på leddene, og generelt dårlig helse. Det er lett å redusere mengden kalorier ved å gi hunden din mindre porsjoner av det vanlige fôret. Hunden din vil da gå ned i vekt, men dette er en snarvei til underernæring. Våre fôr med fokus på vekt, justerer ned kalorimengden, men har høyt næringsinnhold. Hjelp hunden din med å gå ned i vekt med komplett, smakfull og mettende ernæring.ROYAL CANIN® Light Weight Care X-Small passer for små hunder som veier opptil 4 kg.Begrensning av mengden kalorier, begrenser som regel mengden protein også. Noe som fører til at hunden mister muskelmasse istedenfor fett. Men alle oppskriftene fra Royal Canin inneholder lettfordøyelige proteiner.For å hjelpe hunden din med å holde en lettere vekt, er fôrene våre laget med tilpassede innhold av fett og kalorier. Fett har et høyt energiinnhold, hele 9 kalorier for hvert gram fordøyd, nesten to ganger så mange som for proteiner og karbohydrater.En optimal kombinasjon av løselige og uløselige fibre, inkl. psyllium, bidrar til at hunden din føler seg mett og tilfreds. Gode nyheter for hunder som skal gå ned i vekt. Fôret sørger også for regelmessig avføring og bidrar til å opprettholde en sunn tarmflora.Omega-3-fettsyrene har mange gode kvaliteter, ikke minst betennelsesdempende virkning. Fôret er rikt på de verdifulle langkjedede omega-3-fettsyrene EPA og DHA, som bidrar til å støtte hundens ledd.Tørrfôret har form og tekstur som en smultring, slik at hunden din tygger mer. Noen hunder sluker fôret sitt. De spiser saktere hvis de tygger mer. Det gir kroppen mer tid til å registrere metthetssignalet.Light Weight Care-ernæringsprogrammet vårt byr på to fôrtyper: Et knasende tørrfôr og en deilig paté i pose, begge fôrtypene er komplette og utfyller hverandre på en perfekt måte. Hvorfor ikke legge patéen til som en deilig topping på tørrfôret?Ikke bare ta vårt ord for det. Vitenskapelige tester hos Royal Canin viser at 69 % av lett overvektige hunder fôret med ROYAL CANIN® Light Weight Care X-Small gikk ned i vekt på 8 uker.

