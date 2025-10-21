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Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal

Gastrointestinal

Tørrfôr til hund

Komplett diettfôr til hunder

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Eksisterende format

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

15 kgkg 15

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TILGJENGELIGHET

Dette produktet er en eksklusiv veterinærsammensetning. Spør veterinæren for å få vite om det er riktig produkt for kjæledyret ditt.

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PRODUKTDETALJER

ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær.

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FORDELER

Støtter fordøyelsessystemet

En sammensetning som er lett å fordøye, med balanserte fibre som støtter en optimal fordøyelse og tarmpassasje.

Høy energi

Et høyt energiinnhold for å minske størrelsen på måltider og belastningen på tarmene.

Mikrobiom støtte

Sammensetning med utvalgte prebiotika for å støtte en sunn fordøyelse og tarmmikrobiom.

ERNÆRINGSINFORMASJON