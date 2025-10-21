Gastrointestinal
Tørrfôr til hund
Komplett diettfôr til hunder
PRODUKTDETALJER
ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær.
FORDELER
Støtter fordøyelsessystemet
En sammensetning som er lett å fordøye, med balanserte fibre som støtter en optimal fordøyelse og tarmpassasje.
Høy energi
Et høyt energiinnhold for å minske størrelsen på måltider og belastningen på tarmene.
Mikrobiom støtte
Sammensetning med utvalgte prebiotika for å støtte en sunn fordøyelse og tarmmikrobiom.
ERNÆRINGSINFORMASJON
SAMMENSETNING: ris*, tørket fjørfeproteiner*, mais*, animalsk fett**, hydrolysert animalsk proteiner*, eggepulver*, produkter av gjær, betefiber, soyaolje**, vegetabilske fibre, mineraler, fiskeolje**, psylliumskall og -frø, fruktooligosakkarider, algeolje Schizochytrium sp. (DHA kilde)**, gjær (kilde til mannanoligosakkarider), mel av ringblomst. Lettfordøyelige ingredienser: *Kilder til lettfordøyelige proteiner: 67,4 %, **kilder til lettfordøyelige fett: 12,3 %.
TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper: Vitamin A: 15800 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Vitamin E: 500 mg, Vitamin C: 300 mg, Taurin: 1,5 g, Jern (3b103): 37 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,8 mg, Kobber (3b405, 3b406): 12 mg, Mangan (3b502, 3b504): 49 mg, Sink (3b603, 3b605, 3b606): 131 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 5 g - Konserveringsmidler - Antioksidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Protein: 25,0 % - Råfiber: 1,9 % - Fettinnhold: 20,0 % - Råaske: 6,4 % - Kalium: 0,7 % - Natrium: 0,4 % - Omega-3-fettsyrer: 0,88 % - EPA/DHA: 0,41 % - Omsettelig energi: 4126 kcal/kg.
BRUKSANVISNING: se tabellen. Sett drikkevann ved siden av matskålen. Batch no., registreringsnummer og best før dato: se pakken. Oppbevares kjølig og tørt.
|BLAND: TØRRFÔR+BOKS
|VEKT (kg)
|BOKS
|TYNN
|NORMAL
|OVERVEKT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|1/4
|0
|16
|10
|4
|1/2
|29
|19
|8
|6
|1/2
|59
|45
|32
|8
|1/2
|87
|70
|53
|10
|1/2
|114
|93
|73
|15
|1
|117
|90
|62
|20
|1
|173
|139
|104
|25
|1
|225
|185
|144
|30
|1
|275
|228
|182
|35
|1
|323
|270
|218
|40
|1
|368
|311
|253
|45
|1
|413
|350
|287
|50
|1
|456
|388
|320
|55
|1
|498
|425
|352
|60
|1
|540
|461
|383
|70
|1
|620
|532
|444
|80
|1
|697
|600
|502
|VEKT (kg)
|TYNN
|NORMAL
|OVERVEKT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|51
|45
|39
|4
|86
|75
|65
|6
|116
|102
|88
|8
|144
|127
|110
|10
|170
|150
|129
|15
|231
|203
|175
|20
|287
|252
|218
|25
|339
|298
|257
|30
|388
|342
|295
|35
|436
|384
|331
|40
|482
|424
|366
|45
|526
|463
|400
|50
|570
|501
|433
|55
|612
|538
|465
|60
|653
|575
|496
|70
|733
|645
|557
|80
|810
|713
|616