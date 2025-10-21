HjemHunderProdukterVeterinærprodukterGastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf

Gastrointestinal Low Fat Loaf

Våtfôr til hund

Komplett diettfôr til voksne hunder

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Eksisterende format

1 x 200 gg 200 x 1

1 x 420 gg 420 x 1

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TILGJENGELIGHET

Dette produktet er en eksklusiv veterinærsammensetning. Spør veterinæren for å få vite om det er riktig produkt for kjæledyret ditt.

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PRODUKTDETALJER

ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær.

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FORDELER

Begrenset fettinnhold

For ernæringsmessing håndtering av hunder som trenger et kosthold med begrenset fettinnhold.

Fiberbalanse

Begrenset fiberinnhold som opprettholder energinivået til tross for begrenset fettinnhold.

Støtter fordøyelsessystemet

En sammensetning som er lett å fordøye, med balanserte fibre, inkludert prebiotika, som støtter en optimal fordøyelse og tarmpassasje.

ERNÆRINGSINFORMASJON