Gastrointestinal Low Fat Loaf
Våtfôr til hund
Komplett diettfôr til voksne hunder
PRODUKTDETALJER
ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær.
FORDELER
Begrenset fettinnhold
For ernæringsmessing håndtering av hunder som trenger et kosthold med begrenset fettinnhold.
Fiberbalanse
Begrenset fiberinnhold som opprettholder energinivået til tross for begrenset fettinnhold.
Støtter fordøyelsessystemet
En sammensetning som er lett å fordøye, med balanserte fibre, inkludert prebiotika, som støtter en optimal fordøyelse og tarmpassasje.
ERNÆRINGSINFORMASJON
SAMMENSETNING: kjøtt og animalske biprodukter, korn, vegetabilske biprodukter, mineraler, olje og fettstoffer, gjær.
TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper: Vitamin D3: 170 IE, Vitamin E: 140 mg, Vitamin C: 70 mg, Taurin: 0,4 g, Jern (3b103): 4 mg, Jod (3b202): 0,23 mg, Kobber (3b405, 3b406): 1,8 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,2 mg, Sink (3b603, 3b605, 3b606): 12 mg - Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 2,5 g.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Protein: 8,0 % - Råfiber: 1,4 % - Fettinnhold: 1,7 % - Råaske: 1,9 % - Vanninnhold: 74,0 % - Natrium: 0,16 % - Kalium: 0,16 % - Omega-3-fettsyrer: 0,05 % - EPA/DHA: 0,03 %.
BRUKSANVISNING: Se tabellen. Sett drikkevann ved siden av matkoppen. Batchnummer, registreringsnummer og best før dato: Se pakken. Oppbevares kjølig og tørt.
|200g
|VEKT (kg)
|TYNN
|TYNN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERVEKT
|OVERVEKT
|Gram
|Boks
|Gram
|Boks
|Gram
|Boks
|2
|217
|1
|191
|1
|165
|3/4
|4
|366
|1 +3/4
|322
|1 +2/4
|278
|1 +2/4
|6
|496
|2 +2/4
|436
|2 +1/4
|377
|2
|8
|615
|3
|541
|2 +3/4
|467
|2 +1/4
|10
|727
|3 +3/4
|640
|3 +1/4
|552
|2 +3/4
|15
|985
|5
|867
|4 +1/4
|749
|3 +3/4
|20
|1223
|6
|1076
|5 +2/4
|929
|4 +3/4
|25
|1445
|7 +1/4
|1272
|6 +1/4
|1098
|5 +2/4
|30
|1657
|8 +1/4
|1458
|7 +1/4
|1259
|6 +1/4
|35
|1860
|9 +1/4
|1637
|8 +1/4
|1414
|7
|40
|2056
|10 +1/4
|1809
|9
|1563
|7 +3/4
|45
|2246
|11 +1/4
|1976
|10
|1707
|8 +2/4
|50
|2431
|12 +1/4
|2139
|10 +3/4
|1847
|9 +1/4
|55
|2611
|13
|2297
|11 +2/4
|1984
|10
|60
|2787
|14
|2452
|12 +1/4
|2118
|10 +2/4
|65
|2959
|14 +3/4
|2604
|13
|2249
|11 +1/4
|70
|3128
|15 +3/4
|2753
|13 +3/4
|2378
|12
|75
|3294
|16 +2/4
|2899
|14 +2/4
|2504
|12 +2/4
|80
|3458
|17 +1/4
|3043
|15 +1/4
|2628
|13 +1/4
|85
|3619
|18
|3184
|16
|2750
|13 +3/4
|90
|3777
|19
|3324
|16 +2/4
|2871
|14 +1/4
|95
|3933
|19 +3/4
|3461
|17 +1/4
|2989
|15
|100
|4088
|20 +2/4
|3597
|18
|3107
|15 +2/4
|420g
|VEKT (kg)
|TYNN
|TYNN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERVEKT
|OVERVEKT
|Gram
|Boks
|Gram
|Boks
|Gram
|Boks
|2
|217
|2/4
|191
|2/4
|165
|2/4
|4
|366
|1
|322
|3/4
|278
|3/4
|6
|496
|1 +1/4
|436
|1
|377
|1
|8
|615
|1 +2/4
|541
|1 +1/4
|467
|1 +1/4
|10
|727
|1 +3/4
|640
|1 +2/4
|552
|1 +2/4
|15
|985
|2 +2/4
|867
|2 +1/4
|749
|1 +3/4
|20
|1 223
|3
|1 076
|2 +3/4
|929
|2 +1/4
|25
|1 445
|3 +2/4
|1 272
|3 +1/4
|1 098
|2 +3/4
|30
|1 657
|4 +1/4
|1 458
|3 +3/4
|1 259
|3 +1/4
|35
|1 860
|4 +3/4
|1 637
|4
|1 414
|3 +2/4
|40
|2 056
|5 +1/4
|1 809
|4+2/4
|1 563
|4
|45
|2 246
|5 +2/4
|1 976
|5
|1 707
|4 +1/4
|50
|2 431
|6
|2 139
|5 +1/4
|1 847
|4 +2/4
|55
|2 611
|6 +2/4
|2 297
|5 +3/4
|1 984
|5
|60
|2 787
|7
|2 452
|6 +1/4
|2 118
|5 +1/4
|65
|2 959
|7 +2/4
|2 604
|6 +2/4
|2 249
|5 +2/4
|70
|3 128
|7 +3/4
|2 753
|7
|2 378
|6
|75
|3 294
|8 +1/4
|2 899
|7 +1/4
|2 504
|6 +1/4
|80
|3 458
|8 +3/4
|3 043
|7 +2/4
|2 628
|6 +2/4
|85
|3 619
|9
|3 184
|8
|2 750
|7
|90
|3 777
|9 +2/4
|3 324
|8 +1/4
|2 871
|7 +1/4
|95
|3 933
|9 +3/4
|3 461
|8 +3/4
|2 989
|7 +2/4
|100
|4 088
|10 +1/4
|3 597
|9
|3 107
|7 +3/4