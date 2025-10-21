HjemHunderProdukterVeterinærprodukterGastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy

Gastrointestinal Puppy

Tørrfôr til hund

Eksisterende format

2.5 kgkg 2.5

10 kgkg 10

FINN DEN IDEELLE FÔRMENGDEN

TILGJENGELIGHET

Dette produktet er en eksklusiv veterinærsammensetning. Spør veterinæren for å få vite om det er riktig produkt for kjæledyret ditt.

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PRODUKTDETALJER

ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær.

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FORDELER

Optimal vekst

Sammensetning med høyt energinivå og tilpasset mengde næringsstoffer (inkludert protein og kalsium) som dekker behovet til en voksende valp.

Støtter fordøyelsessystemet

En sammensetning som er lett å fordøye, med balanserte fibre som støtter en optimal fordøyelse og tarmpassasje.

Mikrobiom støtte

Sammensetning med utvalgte prebiotika for å støtte en sunn fordøyelse og tarmmikrobiom.

ERNÆRINGSINFORMASJON