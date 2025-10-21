Gastrointestinal Puppy

PRODUKTDETALJER
ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær.
FORDELER
Optimal vekst
Sammensetning med høyt energinivå og tilpasset mengde næringsstoffer (inkludert protein og kalsium) som dekker behovet til en voksende valp.
Støtter fordøyelsessystemet
En sammensetning som er lett å fordøye, med balanserte fibre som støtter en optimal fordøyelse og tarmpassasje.
Mikrobiom støtte
Sammensetning med utvalgte prebiotika for å støtte en sunn fordøyelse og tarmmikrobiom.
ERNÆRINGSINFORMASJON
SAMMENSETNING: ris*, tørket fjørfeproteiner*, animalsk fett**, tørket svineproteiner*, mais*, hvetegluten*, betefiber, hydrolysert animalsk proteiner*, mineraler, eggepulver*, soyaolje**, produkter av gjær, fiskeolje**, psylliumskall og -frø, fruktooligosakkarider, gjær (kilde til mannanoligosakkarider og betaglukaner), algeolje Schizochytrium sp. (DHA kilde)**, mel av ringblomst. Lettfordøyelige ingredienser: *Kilder til lettfordøyelige proteiner: 63,3 %, **kilder til lettfordøyelige fett: 14,3 %.
TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper: Vitamin A: 16500 IE, Vitamin D3: 1100 IE, Vitamin C: 400 mg, Vitamin E: 500 mg, Taurin: 5 g, Jern (3b103): 42 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,2 mg, Kobber (3b405, 3b406): 13 mg, Mangan (3b502, 3b504): 54 mg, Sink (3b603, 3b605, 3b606): 136 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 10 g - Konserveringsmidler - Antioksidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Protein: 29,0 % - Råfiber: 1,2 % - Fettinnhold: 22,0 % - Råaske: 7,9 % - Kalsium: 1,4 % - Kalium: 0,8 % - Natrium: 0,4 % - Omsettelig energi: 4235 kcal/kg.
BRUKSANVISNING: se tabellen. Sett drikkevann ved siden av matskålen. Batch no., registreringsnummer og best før dato: se pakken. Oppbevares kjølig og tørt.
|VOKSEN VEKT (kg)
|2kg
|5kg
|10kg
|20kg
|30kg
|40kg
|VALPENS
ALDER
(måneder)
|Gram
|Gram
|Gram
|Gram
|Gram
|Gram
|1-2
|39-47
|65-90
|90-141
|129-226
|142-248
|156-269
|3-4
|52-53
|101-106
|165-176
|272-293
|311-338
|349-384
|5-6
|53-46
|106-96
|179-178
|300
|373-406
|447-504
|7-8
|39-38
|86-76
|161-144
|279-260
|407-379
|505-474
|9-10
|38
|76-75
|129-128
|238-216
|353-321
|444-413
|11-12
|--
|--
|126
|214-212
|292-290
|388-363