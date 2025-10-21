Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Tørrfôr til hund
Komplett diettfôr til voksne hunder
PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE tørrfôr er et komplett diettfôr til hunder med fôrallergi/intoleranse overfor visse ingredienser. Hydrolyserte proteinkilder og utvalgte karbohydratkilder. ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær. Gi HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE tørrfôr i 3 til 8 uker. Hvis tegnene til intoleranse avtar, kan dette fôret brukes i første omgang opptil ett år.
FORDELER
Moderat kalori- og fosforinnhold
Et moderat kaloriinnhold bidrar til å opprettholde idealvekten og moderat fosforinnhold som bidrar til å styrke en sunn nyrefunksjon.
Hudbarriere
Sammensatt for å styrke hudens naturlige beskyttende barriere og gi en sunn hud.
Hydrolysert Protein
Hydrolysert protein med lav molekylvekt som sikrer hypoallergen fôr.
ERNÆRINGSINFORMASJON
|VEKT (kg)
|TYNN
|NORMAL
|OVERVEKT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|50
|43
|36
|4
|84
|72
|61
|6
|113
|98
|82
|8
|141
|121
|102
|10
|166
|144
|121
|15
|225
|195
|164
|20
|280
|241
|203
|25
|330
|285
|240
|30
|379
|327
|276
|35
|425
|367
|309
|40
|470
|406
|342
|45
|513
|443
|373
|50
|556
|480
|404
|55
|597
|515
|434
|60
|637
|550
|463
|70
|715
|618
|520
|80
|791
|683
|575