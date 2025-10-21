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Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie

Derma Hypoallergenic Moderate Calorie

Tørrfôr til hund

Komplett diettfôr til voksne hunder

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Eksisterende format

1.5 kgkg 1.5

7 kgkg 7

14 kgkg 14

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TILGJENGELIGHET

Dette produktet er en eksklusiv veterinærsammensetning. Spør veterinæren for å få vite om det er riktig produkt for kjæledyret ditt.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE tørrfôr er et komplett diettfôr til hunder med fôrallergi/intoleranse overfor visse ingredienser. Hydrolyserte proteinkilder og utvalgte karbohydratkilder. ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær. Gi HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE tørrfôr i 3 til 8 uker. Hvis tegnene til intoleranse avtar, kan dette fôret brukes i første omgang opptil ett år.

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FORDELER

Moderat kalori- og fosforinnhold

Et moderat kaloriinnhold bidrar til å opprettholde idealvekten og moderat fosforinnhold som bidrar til å styrke en sunn nyrefunksjon.

Hudbarriere

Sammensatt for å styrke hudens naturlige beskyttende barriere og gi en sunn hud.

Hydrolysert Protein

Hydrolysert protein med lav molekylvekt som sikrer hypoallergen fôr.

ERNÆRINGSINFORMASJON