Derma Hypoallergenic Moderate Calorie

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE tørrfôr er et komplett diettfôr til hunder med fôrallergi/intoleranse overfor visse ingredienser. Hydrolyserte proteinkilder og utvalgte karbohydratkilder. ANBEFALINGER: Før bruk og før bruksperioden forlenges, bør det innhentes uttalelse fra veterinær. Gi HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE tørrfôr i 3 til 8 uker. Hvis tegnene til intoleranse avtar, kan dette fôret brukes i første omgang opptil ett år.