Health Neutered Adult

BRUKSANVISNING

FEEDING INSTRUCTION: FEEDING INSTRUCTIONS: see table. Water should be available at all times. Batch number, factory registration number and best before date: see information on packaging. To be stored in a cool, dry place. (if no place for table) FEEDING INSTRUCTIONS: for a 5/10/20kg dog, respectively give 4 pouches per day / 6 + ½ pouches per day / 11 pouches per day or less if fed in combination with dry food. Water should be available at all times. Batch number, factory registration number and best before date: see information on packaging. To be stored in a cool, dry place.