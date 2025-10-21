Health Neutered Adult
Våtfôr til hund
Kastrerte* voksne hunder av mellomstore raser (11 til 25 kg) på over 12 måneder *Basert på kastrering ved ca. 6 måneder
PRODUKTDETALJER
ANBEFALING: Følg din dyrlæges råd og vejledning.
FORDELER
IDEAL KROPPSVEKT
Tilpasset sammensetning og energinivå for å hjelpe hunder med å opprettholde idealvekten.
SUNN FORDØYELSE
En sammensetning som er lett å fordøye som støtter en sunn fordøyelse.
HUD OG PELS
Inneholder næringsstoffer som støtter hårvekst og glans i pelsen.
ERNÆRINGSINFORMASJON
ROYAL CANIN® NEUTERED ADULT thin slices in gravy is a complete dietetic feed for dogs formulated to support the skin function in the case of dermatosis and excessive loss of hair, through its high level of linoleic acid (LA) and of sum of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). RECOMMENDATIONS: It is recommended that a veterinarian’s opinion be sought before use. Initially feed NEUTERED ADULT for up to 2 months.
SAMMENSETNING: kjøtt og biprodukter av animalsk opprinnelse, korn, biprodukter av vegetabilsk opprinnelse, ekstrakt av vegetabilske proteiner, oljer og fett, mineraler.
TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin D3: 290 IE, Jern (3b103): 10 mg, Jod (3b202): 0,24 mg, Kobber (3b405, 3b406): 1,9 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 3 mg, Sink (3b603, 3b605, 3b606): 30 mg - Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 2 g.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Proteiner: 8,5 % - Fett: 2,5 % - Aske: 1,4 % - Råfiber: 1,3 % - Væske: 80,5 %.
For RSA: Guaranteed analysis g/kg: Crude protein (min) 65 - Moisture (max) 835 - Crude fat (min) 5 - Crude fibre (max) 23 - Crude ash (max) 15. Product registration number: XXXXXX - Act 36/1947. For Namibia: N-FF XXXX.
FEEDING INSTRUCTION: FEEDING INSTRUCTIONS: see table. Water should be available at all times. Batch number, factory registration number and best before date: see information on packaging. To be stored in a cool, dry place. (if no place for table) FEEDING INSTRUCTIONS: for a 5/10/20kg dog, respectively give 4 pouches per day / 6 + ½ pouches per day / 11 pouches per day or less if fed in combination with dry food. Water should be available at all times. Batch number, factory registration number and best before date: see information on packaging. To be stored in a cool, dry place.
|BLAND
|POUCH
|NORMAL
|OVERVEKT
|VEKT (kg)
|Gram
|Gram
|2
|1+
|24
|16
|4
|1+
|57
|44
|6
|1+
|86
|68
|8
|1+
|112
|91
|10
|1+
|137
|112
|15
|1+
|194
|160
|20
|1+
|247
|204
|25
|1+
|296
|246
|30
|1+
|343
|285
|35
|1+
|388
|323
|40
|1+
|432
|360
|45
|1+
|474
|395
|50
|1+
|515
|430
|55
|1+
|555
|463
|60
|1+
|594
|496
|70
|1+
|670
|560
|80
|1+
|743
|622
|NORMAL
|OVERVEKT
|VEKT (kg)
|Gram
|Gram
|2
|48
|41
|4
|81
|68
|6
|110
|93
|8
|136
|24-apr
|10
|161
|15-maj
|15
|218
|02-jul
|20
|271
|228
|25
|320
|270
|30
|367
|309
|35
|412
|347
|40
|456
|384
|45
|498
|419
|50
|539
|454
|55
|579
|488
|60
|618
|520
|70
|694
|584
|80
|787
|646