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Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult
Health Neutered Adult

Health Neutered Adult

Våtfôr til hund

Kastrerte* voksne hunder av mellomstore raser (11 til 25 kg) på over 12 måneder *Basert på kastrering ved ca. 6 måneder

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Eksisterende format

1 x 100 gg 100 x 1

12 x 100 gg 100 x 12

TILGJENGELIGHET

Dette produktet er en eksklusiv veterinærsammensetning. Spør veterinæren for å få vite om det er riktig produkt for kjæledyret ditt.

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PRODUKTDETALJER

ANBEFALING: Følg din dyrlæges råd og vejledning.

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FORDELER

IDEAL KROPPSVEKT

Tilpasset sammensetning og energinivå for å hjelpe hunder med å opprettholde idealvekten.

SUNN FORDØYELSE

En sammensetning som er lett å fordøye som støtter en sunn fordøyelse.

HUD OG PELS

Inneholder næringsstoffer som støtter hårvekst og glans i pelsen.

ERNÆRINGSINFORMASJON