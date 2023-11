PRODUKTDETALJER

RECOVERY LIQUID er et diætetisk/dietiskt fuldfoder/helfoder til hunde og katte, sammensat til rekonvalescense eller ved fedtlever hos kat. Diæten har et højt energiindhold og en høj koncentration af letfordøjelige/lättsmälta essentielle næringsstoffer. ANBEFALING/REKOMMENDATION: Brug diæten indtil dyret er kommet sig helt/tillfrisknat helt. Indgives under tilsyn av dyrlæge/veterinär.

