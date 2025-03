ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Treats er utviklet av eksperter innen ernæring for hunder og passer for hunder over tre måneder som spiser et ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL fôr for spesielle ernæringsmessige behov. Disse myke, smakfulle godbitene supplerer ikke bare hundens gastrointestinale diettfôrplan uten å gå på bekostning av fordelene med hovedmåltidsproduktet, de gjenspeiler også et gjennomtenkt valg som støtter dens velvære. ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Treats har lavt fettinnhold og inneholder prebiotika og vitamin B12, noe som gjør dem til et utmerket valg for hunder som bruker ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL fôr for spesielle ernæringsmessige behov. Sørg for å følge fôringsveiledningen som står på pakken og ikke gi hunden mer enn anbefalt antall godbiter per dag. ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Treats er kompatible med følgende GASTROINTESTINAL fôr for spesielle ernæringsmessige behov fra vår dedikerte ROYAL CANIN® VETERINARY HEALTH NUTRITION-serie, som kun skal gis til kjæledyret etter anbefaling fra veterinær: ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT SMALL DOG ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL PUPPY