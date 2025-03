ROYAL CANIN® SATIETY Treats er utviklet av eksperter innen ernæring for hunder og passer kun for voksne hunder. Disse myke, smakfulle godbitene supplerer ikke bare hundens diettfôrplan for vekthåndtering uten å gå på bekostning av resultatene, de gjenspeiler også et gjennomtenkt valg som støtter dens velvære. ROYAL CANIN® SATIETY Treats har mindre enn tre kalorier per bit og inneholder et høyt proteininnhold, noe som gjør dem til et passende valg som et supplement til et fôr for vekthåndtering. Sørg for å følge fôringsveiledningen som står på pakken og ikke gi hunden mer enn anbefalt antall godbiter per dag. ROYAL CANIN® SATIETY Treats er kompatibel med følgende SATIETY fôr for spesielle ernæringsmessige behov fra vår dedikerte ROYAL CANIN® VETERINARY HEALTH NUTRITION-serie, som kun skal gis til kjæledyret etter anbefaling fra veterinær: ROYAL CANIN® SATIETY ROYAL CANIN® SATIETY SMALL DOG