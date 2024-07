Hva er valpesyke hos hunder?

Valpesyke er en alvorlig viral tilstand som kan få valpen eller hunden din til å lide av en stygg hoste og diaré.

I noen tilfeller kan hundene utvikle en dødelig lungebetennelse eller til og med lammelse.

Hvilke symptomer har valpesyke hos hunder?

En valp eller hund med valpesyke vil vise flere forskjellige symptomer.

Valpesyke kan ta flere former, noe som ofte gjør det vanskelig å diagnostisere. På generell basis kan symptomene være:

Høy temperatur

Diaré og fordøyelsesproblemer

Plutselige oppkast

Sløvhet

Depresjon

Tap av matlyst

Nysing, hosting og pusteproblemer

Problemer med øynene, huden eller nervene

Hva er årsakene til valpesyke hos hunder?

Valpesyke overføres fra infiserte hunder når de nyser og hoster, eller igjennom direkte kontakt med urin, blod eller spytt. Det kan også overføres gjennom deling av vann eller matskåler.

Kan valpen min bli vaksinert mot valpesyke?

Valpesyke hos hunder kan forebygges ved vaksinasjon, så det er svært viktig å sikre at valpen får de nødvendige vaksinene i riktig alder.

I de fleste tilfeller starter valpen vanligvis et vaksinasjonsprogram når de er mellom 6 og 8 uker gamle. Antageligvis vil vaksinen for valpesyke bli gitt når de er mellom 7 til 9 uker gamle, med en booster ved 11–13 uker.

Hvordan vet jeg om valpen min har behov for vaksinen?

Noen vaksiner er obligatoriske, mens andre anbefales, avhengig av risikoer som valpen møter på fra deres livsstil og miljø. Valpesyke er en obligatorisk vaksinasjon, så valpen din vil få den sprøyten i henhold til vaksinasjonsplanen som er valgt.

Vil vaksinasjonen alltid beskytte hunden min mot valpesyke?

Valpen din trenger en ny boosterdose etter 15 måneder, og deretter årlig, for å sikre at de blir vaksinert mot infeksjonen.

Snakk med veterinæren din, som vil være i stand til å hjelpe deg med å velge et vaksinasjonsprogram som passer best til valpens behov, avhengig av hvor den skal tilbringe tiden sin og aktivitetene de skal gjøre.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror valpen min lider av valpesyken?

Symptomer for valpesyke, som for eksempel diaré og noen ganger blodig diaré, kan indikere at valpen også har andre sykdommer. En annen tilstand dette er et symptom på, er parvovirus, som ofte kan være dødelig for valper og hunder. Pass på at du ser etter andre symptomer og hvordan disse påvirker deres normale atferd.

Hvis valpen har diaré, men oppfører seg normalt, er den første tingen du kan gjøre å sjekke hva de har spist. Valper er veldig nysgjerrige og har en tendens til å spise ting de ikke burde, så prøv og holde et øye med dem når du er ute på tur.

Hvis det finnes andre symptomer på valpesyke, rådfør deg med din veterinær med det samme. De vil gjennomføre en rekke biokjemiske undersøkelser og urinanalyser for å avgjøre om valpen din er smittet, og anbefaler deretter den beste måten å håndtere dette.

Det å gi valpen din de rette vaksinene som en del av en programmet som er avtalt med veterinæren din, er ekstremt viktig. Du bør sørge for at du kontakter dem så snart som mulig når du tar med din nye valp hjem, for å sørge for at de får de rette vaksinasjonene til rett tid for å opprettholde deres kontinuerlige helse.

Hvis du har spørsmål om valpesyke, snakk med en veterinær, da de vil kunne gi råd om sykdommen, dens forebygging og behandling.