Hundevaksinasjonsplan

Hvorfor trenger hunden min booster-injeksjoner?

Når hunden din vaksineres for første gang, får den to små doser med de bakteriene og virusene som forårsaker noen av de vanlig forekommende eller alvorlige infeksjonssykdommene. Dette stimulerer og styrker hundens immunforsvar. Den innledende vaksinen bidrar til at hunden er beskyttet mot visse sykdommer det første året.

Dessverre varer ikke denne beskyttelsen hele levetiden, og effekten reduseres gradvis over tid.

Booster-vaksinasjoner er derfor nødvendig for å opprettholde denne beskyttelsen resten av hundens liv. Det er ikke alle vaksiner som krever en årlig oppfølgning, og veterinæren vil sørge for at hunden din årlig får de riktige injeksjonene.

Hvilke booster-injeksjoner skal hunden min ha?

Da du vaksinerte valpen for første gang ved seks–åtte ukers alder, fikk den de obligatoriske injeksjonene. Veterinæren din drøftet da en vaksinasjonsplan med deg og satte opp et program tilpasset valpen din og dens livsstil og levemiljø, og dette programmet kan omfatte flere anbefalte vaksiner.

Hunden din skal ha booster-injeksjoner som oppfølgning av alle de tidligere vaksinene, i henhold til planen nedenfor:

11–13 uker

Valpesyke

Smittsom hundehepatitt

Parvovirus hos hunder

15–17 uker

Leptospirose

Rabies

15 måneder

Valpesyke

Smittsom hundehepatitt

Parvovirus hos hunder

Leptospirose

Rabies

Årlig

Valpesyke

Smittsom hundehepatitt

Parvovirus hos hunder

Leptospirose

Rabies

Hva skjer hvis hunden ikke får booster-injeksjonene?

Hvis hunden din ikke får booster-injeksjonene, kan det ikke garanteres at den er beskyttet mot smittsomme patogener, som virus og bakterier.

Det er også sannsynlig at de fleste kenneler eller dyrepensjonater ikke vil ta den inn før den er tilbake i primærvaksinasjonsløpet igjen.

Får jeg en påminnelse fra veterinæren når det er på tide med booster-injeksjoner?

De fleste veterinærer sender ut påminnelser for å forsikre seg om at du husker å bestille time til booster-injeksjonene. Det er imidlertid smart å notere datoen i kalenderen din i tilfelle påminnelsen uteblir.

Kontakt veterinæren hvis du vil ha mer informasjon om hundens vaksinasjons- og boosterplan.