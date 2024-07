Leptospirose hund

Hva er leptospirose?

Leptospirose er en zoonotisk bakterieinfeksjon som spres av rotter, ofte gjennom forurenset vann. Det er en ekstremt alvorlig tilstand som svært ofte er dødelig for hunder.

Hva er symptomene på leptospirose?

Kliniske tegn varierer fra mild subklinisk infeksjon til multiorgansvikt og død. Akutt nyreskade har de senere årene vært den mest vanlige manifestasjonen av leptospirose hos hundedyr. Hunder som er smittet av leptospirose, kan vise følgende kliniske tegn:

Feber og sykdom

Ømme muskler og en motvilje mot å bevege seg

Svakhet

Depresjon

Tap av matlyst

Oppkast

Diaré

Hoste

Rennende nese

Hva er årsaken til leptospirose?

Leptospirose skyldes bakterier som overføres gjennom urin fra gnagere, og som deretter kan overføres til mennesker og bestemte dyr, blant annet hunder (zoonotisk sykdom). Sykdommen er mest vanlig i våte miljøer, for eksempel i områder med myr eller gjørme. Hunder kommer som oftest i kontakt med leptospirose gjennom infisert vann, enten når den svømmer, drikker eller bare tar seg frem gjennom vannet.

Kan valpen vaksineres mot leptospirose?

Leptospirose kan forebygges ved vaksinasjon, så det er viktig å sørge for at valpen får de nødvendige vaksinene i riktig alder.

Vaksinasjoner er mest effektive når de gis på faste datoer med boostere. Valper starter vanligvis et vaksineringsprogram når de er mellom 6 og 8 uker. Leptospirose-vaksinasjonen gis oftest i uke 11–13 med en boost-vaksine i uke 15–17.

Valpen vurderes for vaksinasjon mot leptospirose kun etter den andre runden med injeksjoner i programmet.

Hvordan vet jeg om valpen har behov for vaksinen?

Vaksinene som gis til valper består av obligatoriske og anbefalte. Vaksinen mot leptospirose er blant de obligatoriske vaksinene, så den vil alltid bli gitt til valpen som en del av vaksinasjonsprogrammet som er fastsatt av veterinæren.

Vil vaksinen alltid beskytte hunden mot leptospirose?

I forbindelse med visse sykdommer, herunder leptospirose, er det mange smittestoffer involvert. En vaksinasjon beskytter mot stoffene som regnes som de viktigste, men ikke mot alle.

Når valpen er vaksinert, kan den likevel få sykdommen hvis den kommer i kontakt med andre stammer enn dem som vaksinen beskytter mot. Årlige boost-injeksjoner bør avtales for å sikre at valpen blir immun mot nye og hyppig forekommende stammer.

Hva gjør jeg hvis jeg tror valpen er smittet?

Hvis valpen begynner å få noen av symptomene på leptospirose, skal du umiddelbart kontakte en veterinær. Siden dette viruset er zoonotisk, kan det overføres mellom arter, herunder mennesker og andre dyr. Ved mistanke om leptospirosesmitte skal den smittede behandles med varsomhet. Det anbefales å bruke beskyttelseshansker til enhver tid.

Veterinæren trenger en detaljert historikk over valpens medisinske helse og livsstil. Det blir gjennomført en rekke tester, blant annet av blodprosent, blodprofil samt urinprøve, for å fastslå om valpen har utviklet leptospirose, og et anbefalt behandlingsforløp blir i så fall utarbeidet.

Uavhengig av hvor sannsynlig du tror det er at hunden vil komme i kontakt med visse sykdommer, må du alltid sørge for at de får alle de obligatoriske vaksinene og at du drøfter hundens livsstil med veterinæren for å sikre at de også får de riktige anbefalte vaksinene.