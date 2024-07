Hva er parvovirus hos hunder?

Parvovirus hos hunder er svært smittsomt og skyldes et ekstremt motstandsdyktig virus som finnes i det ytre miljøet. Denne sykdommen forårsaker alvorlig gastroenteritt og ofte blødende komplikasjoner.

Hvis en tispe blir smittet når hun er drektig, vil viruset påvirke fostrene etter hvert som de utvikler seg. Viruset kan ikke replikere på egenhånd, og som et resultat må det bruke andre celler for hjelp til å formere seg. Parvovirus hos hunder vil hos unge valper kolonisere cellene i fordøyelseskanalen fordi de fornyer seg raskt.

Denne tilstanden kan være dødelig og er en sykdom som fortsatt påvirker valpepopulasjonen i Storbritannia.

Hvilke symptomer har parvovirus hos hunder?

En valp eller hund med parvovirus vil vise en rekke forskjellige symptomer. Du bør alltid være oppmerksom på:

Feber

Sløvhet

Diaré (muligens blodig)

Oppkast

Dehydrering

Alvorlig vekttap

Hva er årsakene til parvovirus hos hunder?

En hund som er smittet med parvovirus kvitter seg med store mengder av det gjennom avføring. Spesifikt kan 1g avføring inneholde opptil 1 million smittsomme doser - nok til å smitte 1 million dyr under eksperimentelle forhold.

Det kan overføres av mennesker, dyr eller gjenstander som kommer i kontakt med et infisert dyrs avføring.

Sykdommen i seg selv er ekstremt vanskelig å fjerne fra et utemiljø, for eksempel en kennel eller valpeoppdretter. Under visse forhold kan det forbli smittsomt i flere måneder, selv over et år.

Kan valpen bli vaksinert mot parvovirus hos hunder?

Parvovirus hos hunder kan forebygges ved vaksinasjon, så det er så viktig å sikre at valpen får de nødvendige vaksinene i riktig alder.

Vaksinasjoner er mest effektive når de gis på faste datoer med boostere. Valper starter vanligvis et vaksineringsprogram i en alder av 6 til 8 uker, med parvovirus-vaksinasjonen gitt mellom syv og ni uker.

Hvordan vet jeg om valpen min har behov for vaksinen?

Noen vaksiner er obligatoriske, mens andre anbefales, avhengig av risikoen din valp står overfor ut i fra livsstil og miljø. Parvovirus er en obligatorisk vaksinasjon, slik at valpen din får denne vaksinen i tråd med en avtalt plan. Valpen bør ikke sosialiseres med utendørs hunder før minst to uker etter den siste vaksinasjonen.

Vil vaksinasjonen alltid beskytte hunden min mot parvovirus hos hunder?

Virus kan mutere. Noen virus endrer seg mye, noen moderat, og andre nesten ikke i det hele tatt.

Parvovirus hos hunder er et stabilt virus, noe som betyr at vaksinen forblir den samme og ikke må endres.

Den har utviklet seg siden den først ble introdusert på 1970-tallet. Denne utviklingen reflekteres gjennom små modifikasjoner på virusets overflate (som er hvor immunsystemet, for eksempel antistoffer, vil virke). Dette har ingen effekt på beskyttelsen vaksinasjonen gir, noe som betyr at når hunden er vaksinert for første gang, vil kjæledyret ditt bli beskyttet mot alle mutasjoner av viruset.

Hva annet kan gjøres for å forhindre at valpen min blir smittet av parvovirus hos hunder?

Parvovirus hos hunder er svært motstandsdyktig i et ytre miljø. Et sted der det avles opp dyr er et høyrisikomiljø, en faktor som betyr at dyrene skal få den første vaksinen mens de fortsatt befinner seg der. Dette vil bidra til å minske spredningen av parvovirus mellom hunder i et kull.

Det samme gjelder for kenneler, hvor mange hunder som er ukjente for hverandre, vil oppholde seg i samme miljø. For å bekjempe eventuelle utbrudd implementerer kenneler strenge sanitære tiltak:

Sikre at bygningen er utformet på den riktige måten, inkluderer blant annet:

Implementering av prinsippet fremoverflyt – dette betyr at en enveiskrets går fra sektoren med dyrene med høyest risiko, til sektoren med dyrene med lavest risiko

Materialene kennelen er laget av er motstandsdyktige, ugjennomtrengelige (antiskli for gulv), glatte, isolerende, lette å demontere og rengjøre.

Sektorisering – spesifikke seksjoner for de som har fått valper, karantene og sykestue

Det bør også være en protokoll på plass for tilstrekkelig rengjøring og desinfeksjon.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror valpen min lider av sykdommen?

Hvis valpen din begynner å vise noen av symptomene på parvovirus hos hunder, bør du umiddelbart ta kontakt med en veterinær. De vil gjennomføre en rekke fysiske undersøkelser, biokjemiske tester og urinanalyser for å avgjøre om valpen din er smittet og anbefaler deretter den beste måten å gå videre på.

Ikke vær redd for å spørre oppdretteren din om de har forebyggende tiltak på plass før du henter valpen din. Hvis du har spørsmål om parvovirus, snakk med en veterinær da de vil kunne gi råd om sykdommen, dens forebygging og behandling.