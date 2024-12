Hva skal man mate en valp

Etter den første måneden av valpens liv, kan du begynne å avvenne den fra morsmelk og introdusere den til fast mat. Men hva bør du ta hensyn til når du velger den aller første maten deres?

Størrelse og hundens rase

Valpens rase og størrelse er to av de viktigste faktorene å tenke på når du velger deres første mat. Mange raser har spesifikke energi- og helsekrav, og mat som er tilpasset valpens ernæringsmessige behov, sikrer at de får alt de trenger for å leve et sunt ung liv.

Størrelsen på hunden din har en betydelig innflytelse på hva slags mat de trenger, og har en sterk innvirkning på hvordan de spiser, fordøyer og reagerer på ulike typer mat. Det er fem forskjellige størrelseskategorier for hunder:

Miniatyr - veier opp til 4 kg når den er voksen

Liten – veier opp til 10 kg når den er voksen

Mellomstor – veier mellom 11 kg og 25 kg når den er voksen

Stor – veier mellom 26 kg og 45 kg når den er voksen

Meget stor – veier over 45 kg når den er voksen

Sørg for å velge valpens første mat i henhold til deres antatte vekt når de er voksne (som du kan finne ut i fra deres rase og ved å snakke med veterinæren din). Maten er spesielt utformet for å oppfylle helsekravene til hunder i den kategorien, noe som betyr at du vil kunne gi valpen en best mulig start på livet.