Elegancki ruch, królewska postawa i to niezwykle efektowne strzyżenie... Wygląd pudla może i sugeruje karierę psiego modela, ale w rzeczywistości to bardzo dawna rasa, w której kryje się wiele wspaniałych cech. Pierwotnie wyhodowany do polowań na wodne ptaki, niezwykle inteligentny pudel jest urodzonym sportowcem i z natury zorientowanym na zadania. Pudle występują we wszystkich wielkościach: toy, miniaturowe, średnie i duże, ale niezależnie od rozmiarów to jedne z najbardziej inteligentnych, pojętnych w szkoleniu i wszechstronnych psów. To wprost wspaniałe psy do towarzystwa.

Oficjalna nazwa: Pudel

Inne nazwy: Caniche (Francja)

Pochodzenie: Francja