Mops to popularna raza z grupy psów do towarzystwa, o charakterystycznym i dobrze rozpoznawalnym wyglądzie. Dzięki swojemu wyjątkowemu wyglądowi znajdują się zawsze w centrum uwagi, a do tego są radosne i mają urocze usposobienie. Ich sierść jest łatwa w utrzymaniu, nie wymagają intensywnego ruchu, do tego raczej nie bywają hałaśliwe. Mopsy czasem określa się łacińską sentencją „multum in parvo”, co oznacza "wiele w małym".

Oficjalna nazwa: Mops

Inne nazwy: Mops

Pochodzenie: Chiny