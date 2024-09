Shih tzu ma efektowną podwójną sierść, a nakłady pracy na pielęgnację będą zależeć od długości włosa. Jeśli u psa opiekun chce zachować długą sierść, będzie to wymagało sporo pracy. Taki długowłosy shih tzu potrzebuje dokładnego rozczesywania każdego dnia. Rozczesywanie powinno być dokładne, aby nie dochodziło do splątania włosa, szczególnie blisko skóry. Jak wspomniano wcześniej, włosy na czubku głowy również należy związać w kok lub krótko przyciąć, aby chronić oczy. Po skróceniu szaty do średniej długości powinno wystarczyć czesanie psa co dwa dni, a przy całkiem krótkiej co trzy dni. Linienie u shih tzu jest raczej umiarkowane lub nawet słabsze niż u psów innych ras. Zaleca się regularne kąpiele, codzienne czyszczenie zębów, kontrolę uszu i oczu, a w razie potrzeby przycinanie pazurów. Warto skorzystać z fachowej pomocy groomera przy pielęgnacji shih tzu.