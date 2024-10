Wiele małych ras psów ma cechy brachycefaliczne, czyli płaską kufę, co może prowadzić do problemów z oddychaniem. Krótkie kufy i wąskie drogi oddechowe sprawiają, że są one bardziej podatne na zespół brachycefaliczny dróg oddechowych, co może objawiać się chrapaniem oraz trudnościami w oddychaniu, szczególnie w gorącym lub wilgotnym klimacie.