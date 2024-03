O que são os subprodutos nos alimentos para gatos e cães?

O termo "subproduto" é utilizado para descrever um ingrediente que é produzido em paralelo com outro. A Association of American Feed Control Officials (AAFCO) define subprodutos como "produtos secundários produzidos para além do produto principal."1 Estes podem ser de origem vegetal ou animal e são bastante variados, podendo ir desde a farinha de milho e a polpa de beterraba, a órgãos (ou vísceras), óleos de peixe e proteína de carne de aves.

Os subprodutos animais constam na legislação da UE como ingredientes que não vão ser utilizados para consumo humano. O fim a que se destinam acaba por defini-los, por exemplo, um rim é considerado um subproduto animal quando é utilizado nos alimentos para animais de estimação e um produto de carne quando é para consumo humano.

Isto não significa que os subprodutos não sejam seguros para consumo, nem que não sejam nutritivos, como alguns podem acreditar. Significa que são um produto paralelo ao produto principal que foi obtido para consumo humano.

Qual é o valor nutricional dos subprodutos?

Várias pessoas assumem que os gatos ou cães apreciarão peito de frango ou cortes nobres de bife da mesma maneira que nós, mas os ingredientes que mais apelam aos humanos nem sempre são os mais nutritivos para os animais de estimação.

Os subprodutos podem fornecer muitos nutrientes de elevada qualidade que são essenciais para manter a saúde dos gatos e cães. Por exemplo, o fígado em si pode fornecer ferro, vitaminas do complexo B (especialmente B12) e vitamina A. Estes nutrientes apoiam a manutenção da saúde do sistema nervoso, da pele, do crescimento, da formação de glóbulos vermelhos e da visão. As algas, por outro lado, são uma excelente fonte de glucosamina, que é fundamental para a mobilidade e o fortalecimento das articulações nos gatos e cães.

Contudo, estes não são os únicos nutrientes a serem retirados dos subprodutos, já que muitos podem fornecer outros nutrientes essenciais, como proteínas, gorduras, sais minerais e vitaminas, que desempenham um papel crucial no desenvolvimento contínuo dos órgãos e tecidos musculares, fortalecendo o sistema imunitário e fornecendo energia.