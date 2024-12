Vómito e regurgitação no seu cão

Alguns problemas digestivos podem fazer com que o seu cão vomite ou regurgite, estas são duas funções fisiológicas distintas com causas diferentes.

A regurgitação é uma atividade passiva que pode ocorrer logo após a deglutição e faz com que o seu cão expila alimentos sólidos não digeridos. O seu cão pode igualmente dar sinais de dor ao engolir. O vómito é uma ação reflexa acompanhada de náusea, reflexo de regurgitação ou hipersalivação. Os alimentos e líquidos são expelidos, podendo os alimentos estar parcialmente digeridos em ácido gástrico. Estes sinais clínicos estão geralmente associados a problemas digestivos (por exemplo, problemas durante o transporte dos alimentos para o estômago através do esófago) e a problemas no estômago ou no próprio aparelho gastrointestinal.

Comportamento e aparência do seu cão

Além de diarreia, obstipação, vómito e regurgitação, o seu cão pode apresentar mudanças ao nível do comportamento e da aparência, que podem indicar problemas digestivos. Por exemplo, os problemas digestivos crónicos podem levar a uma incapacidade para absorver todos os nutrientes de que o corpo necessita, causando perda de peso e uma pelagem seca, baça e frágil.

As alterações de apetite, juntamente com flatulência e desconforto abdominal, podem ser um sinal de problemas no intestino delgado. Se o seu cão apresentar vários destes sinais clínicos com frequência, isso pode indicar que tem problemas gastrointestinais crónicos.

Conhecer os hábitos alimentares do seu cão, bem como outros processos fisiológicos, é o primeiro passo para reconhecer um problema digestivo. Se o comportamento dele tiver mudado significativamente, apresentando inclusive sinais de vómito, obstipação ou diarreia, é crucial visitar o médico veterinário, para que ele possa aconselhá-lo sobre o melhor plano de ação a adotar.