Ali je doma pripravljena hrana za mačke zdrava izbira za mojo mačko?

Mačke lahko tudi zavrnejo hrano, ker je nova, jim ni všeč vonj ali če so jo v preteklosti že težko prebavile. Pravzaprav prebavni sistem mačke ni primeren za spremembe. Njihov prebavni trakt predstavlja le 3 % njihove telesne teže v primerjavi z 11 % pri ljudeh. To pomeni, da hrana hitreje prehaja skozi njihova telesa in težje prenašajo in prebavljajo različna živila hkrati, ne da bi pri tem prišlo do težav.

Vsakodnevni način hranjenja vaše mačke lahko predstavlja izziv tudi pri hranjenju z doma pripravljenimi obroki. Vsaka sveža hrana za mačke ima precej krajši rok uporabnosti kot suha hrana in jo lahko v posodo za hranjenje damo le za kratek čas. Če mačka predolgo ne bo jedla, obstajajo higienska tveganja tako za vas kot za vašo mačko.

Ali je doma pripravljena hrana za mačke primerna za mojo mačko?

Doma pripravljena hrana za mačke je lahko kakovostna. Vendar pa sta za iskanje pravega ravnovesja hranilnih snovi potrebna znanje in čas.

Leta 2013 je študija, v katero je bilo vključenih 200 doma pripravljenih vrst hrane, pokazala, da je v več kot 95 % primerih primanjkovalo ene ali več esencialnih hranilnih snovi. Kot smo že opisali, imajo lahko te pomanjkljivosti velike posledice za zdravje mačke.3

Kljub temu da je morda izpolnjujoče, če svojo mačko hranite s svežim mesom, je zanjo najpomembnejša vrednost hranilnih snovi, ki jih uživa. Vaša mačka je odvisna od vas, da ji zagotovite popolno in uravnoteženo prehrano, zato morate pred izbiro hrane skrbno pretehtati vse njene edinstvene prehranske potrebe.

Morda boste ugotovili, da je vnaprej pripravljena, popolna in prehransko uravnotežena hrana, kot je Royal Canin, boljša. Ta hrana je skrbno pripravljena, pri čemer se upošteva enaka higienska pravila kot pri pripravi človeške hrane, in je natančno prilagojena starosti, pasmi, zdravju in življenjskemu slogu vaše mačke. Pogosto je taka hrana tudi cenejša in preprostejša alternativa doma pripravljeni hrani za mačke.