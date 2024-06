Podjetje Royal Canin je del nenehno razvijajoče se industrije, pri čemer so različni trendi hranjenja vedno bolj priljubljeni. Da bi se izognili napačnim informacijam ali lovljenju trendov in zagotovili, da sprejemamo odločitve, ki so v najboljšem interesu hišnih ljubljenčkov, postavljamo raziskave in inovacije v središče vsega, kar počnemo. Bolj ko razumemo, lažje lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje mačk in psov.

Od ustanovitve podjetja Royal Canin leta 1968 so opazovanje in inovacije pripeljali do razvoja več kot 200 edinstvenih izdelkov, prilagojenih za potrebe mačk in psov. Toda tu se ne bomo ustavili. Učenja nikoli ne jemljemo za samoumevno in se za boljši razvoj nenehno pogovarjamo z znanstvenimi strokovnjaki, strokovnjaki za hišne ljubljenčke in lastniki.

Če povečamo svoje znanje in ga delimo s partnerji, ustvarjamo verodostojen odnos in zaupanje, kar nam omogoča, da dodamo vrednost vsem njihovim interakcijam s hišnimi ljubljenčki, in zagotavljamo, da vedno obstaja neposredna povezava z znanimi potrebami živali.

Poleg tega nam raziskave, vpogledi in partnerstva pri podjetju Royal Canin omogočajo širjenje naših prehranskih rešitev. Prizadevamo si, da bi ponudili vedno bolj natančne formule, zato nenehno preizkušamo in pregledujemo prilagoditve oblike, teksture, okusnosti in prebavljivosti izdelkov ter na vsakem koraku zagotavljamo njegovo varnost.