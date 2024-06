Pri podjetju Royal Canin se zavedamo, da so sestavine v hrani za hišne ljubljenčke pomembne glede na to, katere hranilne snovi zagotavljajo. Zato pri naših edinstvenih prehranskih izdelkih uporabljamo pristop, ki temelji na hranilnih snoveh.



Pri tem pristopu se prehranske potrebe hišnega ljubljenčka ocenijo s podrobnimi raziskavami in opazovanjem. Nato se za mačke in pse določi optimalen prehranski profil, in sicer na podlagi standardnih smernic za vrsto ter edinstvenih opazovanj pasme, starosti, življenjskega sloga, občutljivosti in zdravstvenenega stanja. Nato se izberejo visokokakovostne, dobro prebavljive sestavine, ki jih lahko kombiniramo tako, da ustrezajo vsakemu prehranskemu profilu po meri.



V tem pristopu lahko izberemo visokokakovostne hranilne snovi iz bolj trajnostnih virov z nižjim ogljičnim odtisom. Pri tem lahko izbiramo recepte z najmanjšim vplivom na okolje in družbo, hkrati pa hišnim ljubljenčkom zagotovimo hrano najvišje kakovosti, ki je tudi najbolj koristna in varna.



Podroben pristop podjetja Royal Canin k prehrani ima štiri cilje, ki podpirajo vse naše prehranske dosežke: