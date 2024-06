Prehrana po meri za edinstvene potrebe

Vaš hišni ljubljenček gre v času svojega življenja prek ogromno sprememb. Od mačjih in pasjih mladičev do zrelih mačk in psov – starost je ključni dejavnik pri določanju prehranskih potreb hišnega ljubljenčka. Potrebe pasjega in mačjega mladiča po energiji, beljakovinah, mineralih in vitaminih so veliko večje kot pri odraslih psih in mačkah, ne glede na pasmo. Delovanje prebavnega sistema mladiča se razlikuje od delovanja prebavnega sistema odraslega hišnega ljubljenčka, saj njihova sposobnost prebavljanja še ni dozorela.

Ko mačke in psi odrastejo in se sčasoma začnejo starati, dobra prehrana ostaja ključnega pomena za njihovo zdravje. Njihov vnos energije je treba prilagoditi njihovi aktivnosti, na katero pogosto lahko vplivajo zdravstvene težave, povezane s starostjo. Hišni ljubljenček z artritisom se bo na primer gibal manj in tako porabil manj energije.

Nekaj primerov, kako smo razvili edinstveno prehrano, ki podpira določeno življenjsko obdobje hišnega ljubljenčka, so: