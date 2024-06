Varnost hrane za hišne ljubljenčke: Vprašanja, ki jih zastavite proizvajalcu

V našem kampusu v mestu Aimargues naša skupina strokovnjakov za prehrano razvija in preizkuša nove formulacije z raziskovanjem in uporabo znanja z vsega sveta. Naš odprt in skupen pristop nam omogoča, da prispevamo k najnovejšim znanstvenim dognanjem in opazovanjem na področju prehrane hišnih ljubljenčkov ter da izkoristimo prednosti tega. To vključuje neprekinjeno sodelovanje z Znanstvenim inštitutom Waltham Petcare (Melton Mowbray, Združeno kraljestvo) in Centrom za zdravje in prehrano hišnih ljubljenčkov (Lewisburg, ZDA).

Preizkus prehrane

Vprašanje združenja WSAVA: Ali je vaša prehrana preizkušena s preizkusi hranjenja AAFCO ali s formulacijo, da ustreza profilom hranilnih snovi AAFCO?

Znanost in opazovanje sta jedro načina formulacije naše prehrane. Za raziskovanje okusnosti in prebavljivosti imamo dva lastna centra za hišne ljubljenčke. Živali, ki v teh centrih živijo, ves čas opazujemo in preučujemo z vidika njihovega zdravja in dobrega počutja. Medtem ko opravljamo analize njihovih prehranjevalnih navad, nikoli ne izvajamo vsiljivih preizkusov.

Spoštovanje zdravja in dobrega počutja mačk in psov je bistvo filozofije podjetja Royal Canin, ki prepoveduje vsakršne vsiljive poskuse na živalih. Edini poskusi, ki jih izvajamo, so ugotavljanje naklonjenosti hrani, okusnosti in prebavljivosti. Okusnost in prebavljivost ocenjujejo psi in mačke. Nato natančno opazujemo reakcije teh »strokovnih okuševalcev«.

Pri izvajanju preizkusov hranjenja podjetje Royal Canin spoštuje prehranske standarde po vsem svetu. Poleg standardov AAFCO in FEDIAF se spoštujejo tudi prehranske zahteve, ki jih je določila ameriška organizacija National Research Council (NRC). V Evropi so prehranske značilnosti veterinarske prehrane določene v Direktivi 2008/38/ES (direktiva PARNUTS). Razvili smo več kot 200 različnih formul, vključno z mokrimi in suhimi izdelki za mačke in pse.

Velika večina je potrjenih in skladnih z AFFCO in FEDIAF profili hranilnih snovi in/ali preizkusi hranjenja, kjer so to najpomembnejši regulatorji za prehrano. Oblikujemo številne specifične terapevtske izdelke ali klinične izdelke, kot so formule za podporo jetrom in ledvicam, ki imajo zelo natančno prilagojene ravni hranilnih snovi za podporo edinstvenih potreb mačk in psov s takšnimi težavami. Nekatere diete izključujejo izpolnjevanje smernic AAFCO o usterznosti hranil za vzdrževanje za odrasle živali. Pri teh dietah je pomoč za obvladovanje zdravstvenega stanja pomembnejša od izpolnjevanja AAFCO profilov hranilnih snovi.

V teh primerih so formule opravile alternativno testiranje izdelkov in so se s kliničnimi preizkusi izkazale za varne, kar kaže, da so učinkovite pri obvladovanju procesov bolezni, za kar so bile tudi namenjene. Z vsemi temi vrstami prehrane so bili v dolgoročnih preizkusih hranjeni mačke ali psi in ta prehrana je mačkam ali psom pomagala pri razvoju. Te diete je preprosto prepoznati, saj so označene za občasno ali dopolnilno hranjenje.